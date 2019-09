Speciale energia: Russia-Corea del Sud, consultazioni per sviluppo congiunto giacimenti gas

- La società energetica statale sudcoreana Kogas ha organizzato per questa settimana una serie di consultazioni con le aziende russe Rosneft e Novatek per discutere le nuove prospettive di cooperazione nel quadro dello sviluppo di giacimenti gasieri nelle regioni dell’Artico e dell’Estremo oriente russo. Lo ha dichiarato il presidente di Kogas, Chae Hee-bong, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Sputnik”. “Abbiamo una serie di incontri in programma con i rappresentanti di Rosneft e Novatek a questo proposito”, ha detto, sottolineando che le consultazioni avranno luogo a margine del Forum economico orientale che prenderà il via domani a Vladivostok. “Stiamo già collaborando attivamente con Gazprom per lo sviluppo del progetto Sakhalin Lng-2 e per la costruzione di un gasdotto che colleghi le due Coree alla Russia”, ha aggiunto il presidente di Kogas. (Rum)