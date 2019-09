Speciale energia: Petrobras, produzione petrolio e gas raggiunge media 3 milioni di barili al giorno

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha reso noto che la produzione totale di petrolio e gas ha registrato la media giornaliera record di 3 milioni di barili di petrolio equivalente (boed) nel mese di agosto di quest'anno. Il picco massimo di produzione in un giorno ha raggiunto 3,1 milioni di barili in un giorno. Anche la produzione di petrolio estratto da giacimenti pre-sal ha registrato ad agosto il record di 2,2 milioni di unità boed di media al giorno. Il picco massimo di produzione in un giorno ha raggiungo i 2,5 milioni di barili. Il Boed è una unità di misura utilizzata dall'industria petrolifera per calcolare la somma della produzione di petrolio (misurata in barili) e della produzione di gas (misurata in metri cubi). (Brb)