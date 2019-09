Speciale energia: ministro russo Novak in visita in Arabia Saudita prevista per prossima settimana

Mosca, 04 set 14:00 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell’Energia della Federazione Russa, Aleksander Novak, si recherà in visita ufficiale in Arabia Saudita la prossima settimana. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, citando fonti interne al dicastero che hanno parlato a margine del Forum economico orientale che ha preso il via questa mattina a Vladivostok, nell’Estremo oriente russo. Novak ha anticipato un suo possibile viaggio a Riad, senza tuttavia fornire una data precisa. Secondo il ministro la visita avverrà prima del viaggio nel regno saudita del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, previsto per il mese di ottobre. (Rum) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il ministro dell’Energia della Federazione Russa, Aleksander Novak, si recherà in visita ufficiale in Arabia Saudita la prossima settimana. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, citando fonti interne al dicastero che hanno parlato a margine del Forum economico orientale che ha preso il via questa mattina a Vladivostok, nell’Estremo oriente russo. Novak ha anticipato un suo possibile viaggio a Riad, senza tuttavia fornire una data precisa. Secondo il ministro la visita avverrà prima del viaggio nel regno saudita del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, previsto per il mese di ottobre. (Rum)