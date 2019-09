Speciale energia: Maire Tecnimont, si aggiudica commesse da 90 milioni di dollari

- Maire Tecnimont annuncia l’aggiudicazione, attraverso alcune delle sue principali controllate, di commesse per un valore complessivo pari a circa 90 milioni di dollari per licensing, servizi di ingegneria, attività EP (Engineering e Procurement) e EPC. Lo riferisce un comunicato stampa di Maire Tecnimont. I contratti, aggiudicati da alcuni dei più prestigiosi clienti internazionali, sono stati conseguiti principalmente in Federazione Russa ed Europa. In particolare, Tecnimont Russia (controllata di Tecnimont) si è aggiudicata un contratto Lump Sum da parte di OOO Stavrolen, controllata di PJSC Lukoil ("Lukoil"), per attività di ingegneria, procurement e costruzione per il revamping di una linea di compounding per un’unità di polietilene già esistente, all’interno del complesso petrolchimico nella regione di Stavropolskij, nella Federazione Russa. (Com)