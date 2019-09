Speciale energia: Russia-Arabia Saudita, Rdif, delegazione accompagnerà Putin durante visita a Riad

- Una delegazione del Fondo per gli investimenti diretti della Federazione Russa (Rdif) sarà al seguito del presidente Vladimir Putin nel quadro della sua imminente visita ufficiale in Arabia Saudita. Lo ha annunciato l’amministratore delegato del Fondo, Kirill Dmitriev, a margine del Forum economico orientale in corso a Vladivostok, aggiungendo che la delegazione discuterà alcuni possibili nuovi investimenti con i partner presenti nel paese. “Gli investimenti reciproci costituiscono parte integrante dei rapporti bilaterali tra Mosca e Riad, ed è per questo che il nostro ruolo è tanto importante: durante il viaggio saranno annunciati nuovi, importanti investimenti congiunti”, ha detto l’amministratore delegato. (Rum)