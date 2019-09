Goro (Fe): inaugurato il Centro di soccorso e cura delle tartarughe

- Si è tenuto oggi a Goro (Fe), il taglio del nastro per il primo Centro di soccorso e cura delle tartarughe marine al servizio di tutta la costa ferrarese. Ha trovato casa nella sede locale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae), dove sono state posizionate due vasche per accogliere ed accudire gli animali malati o feriti. In merito l’assessore regionale all’Ambiente, Paola Gazzolo ha dichiarato: “È la seconda struttura di questo tipo che sorge sulla costa emiliano-romagnola dopo ‘l’ospedale delle tartarughe’ di Riccione (Rn) dove, a partire dal 1994, sono stati recuperati oltre 600 esemplari. I due centri sono fondamentali per la conservazione della biodiversità e per la tutela di specie in via di estinzione, come appunto le tartarughe marine: permettono di intervenire in caso di spiaggiamenti e di agire con tempestività, riducendo la mortalità nei casi di cattura accidentale durante le attività di pesca”. (Ren)