Golf: cinque azzurri in gara all’European open di Amburgo al via domani

- L'European tour fa tappa ad Amburgo, in Germania, per la disputa del Porsche european open dal 5 all’8 settembre sul percorso del Green eagle golf courses, al quale partecipano cinque italiani: Lorenzo Gagli, reduce dal secondo posto nell'European masters ottenuto dopo uno sfortunato spareggio, Renato Paratore, Guido Migliozzi, Matteo Manassero e Filippo Bergamaschi. Le attenzioni della vigilia si focalizzano sull'inglese Paul Casey, che sarà uno dei protagonisti nel prossimo Open d'Italia (Olgiata GC, 10-13 ottobre), e sul trio statunitense composto da Patrick Reed, vincitore del Masters 2018, Xander Schauffele, secondo nella recente FedEx Cup, e Matt Kuchar, ma con loro c'è anche un altro giocatore del Pga Tour, Rory Sabbatini, che recentemente ha lasciato da cittadinanza sudafricana per prendere quella slovacca. Nel field anche l'austriaco Bernd Wiesberger, il danese Lucas Bjerregaard, il francese Alexander Levy, il belga Thomas Pieters, gli spagnoli Jorge Campillo e Adrian Otaegui, gli australiani Scott Hend e Lucas Herbert, il sudafricano Dean Burmester, l'indiano S.S.P. Chawrasia e il cinese Ashun Wu. Difenderà il suo unico titolo sul circuito, con scarse possibilità di ripetersi, l'inglese Richard McEvoy, 40enne di Shoeburyness, che lo scorso anno superò di misura Christofer Blomstrand, che sarà nuovamente al via, e Renato Paratore. Dal romano e da Lorenzo Gagli si attende una conferma dopo le ottime prestazioni di entrambi in Svizzera. Il montepremi è di 2 milioni di euro. (Ren)