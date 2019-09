Imprese: Germania. Thyssenkrupp intende vendere comparto ascensori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato tedesco Thyssenkrupp non separerà il proprio comparto ascensori Thyssenkrupp Elevator né lo quoterà in borsa, come inizialmente previsto, ma lo cederà. È quanto si apprende da una lettera inviata dalla dirigenza di Thyssenkrupp ai possibili acquirenti. Lo riferisce oggi il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, che afferma di aver ricevuto la notizia da fonti informate sui fatti. Elevator è “di gran lunga la più interessante di tutte le attività” di Thyssenkrupp “dal punto di vista finanziario”, sostiene “Handelsblatt”. Tuttavia, non è stata ancora presentata al consiglio di amministrazione del conglomerato alcuna concreta offerta di acquisto. Intanto, si diffondono le voci sui possibili acquirenti di Thyssenkrupp Elevator, il cui valore di vendita è stimato a più di 15 miliardi di dollri. Si tratterebbe dell'azienda finlandese Kone, della società statunitense Otis e del gruppo giapponese Hitachi, tutti attivi nella produzione di ascensori. (Geb)