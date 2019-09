Fiumicino: sabato apre il primo Museo del Sax d'Italia

- Apre a Fiumicino il primo Museo del Sax d'Italia. L'inaugurazione si terrà sabato prossimo, 7 settembre, nei locali di via Reggiani a Maccarese. "Un grande progetto, il primo museo di questo genere in Italia - commenta su Facebook il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino -. E' un'idea del maestro Attilio Berni nella quale abbiamo da subito creduto facendo quanto nelle nostre possibilità per trovare il posto adatto. E finalmente, questo weekend aprirà i battenti. La più grande collezione al mondo di saxofoni, con oltre 600 esemplari: dal piccolissimo soprillo di 32cm al gigantesco contrabbasso di 2mt. Sarà un grande evento, con concerti e performance di grandi professionisti e importanti esperti del settore". L'inaugurazione si terrà a partire dalle 17.45 di sabato in via dei Molini snc, angolo via Reggiani. (Rer)