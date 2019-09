Russia: ministero Trasporti prepara bozza decreto abolizione ispezione pre-volo per passeggeri in transito

- Il ministero dei Trasporti della Federazione Russa ha preparato un decreto volto ad abolire l'ispezione pre-volo dei passeggeri in transito negli aeroporti del paese, se trasportati da compagnie aeree nazionali. Il documento è in attesa di approvazione. Lo ha annunciato a margine del Forum economico eurasiatico di Vladivostok il direttore del dipartimento di politica statale nel campo dell'aviazione civile del ministero russo Svetlana Petrova. L'abolizione dell'ispezione dovrebbe andare a ridurre il rischio di ritardo sui voli successivi, contenendo anche i tempi di transito. Gli aeroporti non dovranno costruire ulteriori separazioni e corridoi per differenziare i flussi dei passeggeri. La riduzione dei tempi faciliterebbe l'operatività delle stesse compagnie sulle tratte nazionali. (Rum)