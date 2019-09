Energia: Algeria, Sonatrach nega di avere problemi finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia nazionale degli idrocarburi dell’Algeria, Sonatrach, “non ha problemi finanziari”. Lo ha assicurato il presidente e direttore generale del gruppo, Rachid Hachichi, in una dichiarazione rilasciata a margine della sua visita al giacimento meridionale di Hassi Messaoud. Hachichi ha spiegato nell’occasione che il ritardo accumulato con gli ultimi progetti di produzione nel sito è dovuto a “ragioni tecniche”. Alla visita ha partecipato anche il direttore regionale di Sonatrach, Toufik Hamdane, che ha illustrato gli interventi di ristrutturazione che permetteranno a Hassi Messaoud di “acquisire nuove tecnologie e di aumentare, nel contempo, la capacità di produzione di 3 mila tonnellate di petrolio al giorno. I progetti sono stati portati avanti sulla base di contratti firmati nell’aprile del 2016 con il gruppo giapponese Jgc per 650 milioni di dollari. Diverse altre società sono state coinvolte in subappalto. (Ala)