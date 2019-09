Burundi: Commissione d'inchiesta Onu denuncia ancora gravi violazioni diritti umani

- La crisi scoppiata nel 2015 in Burundi è lungi dall'essere conclusa e agenti dell'intelligence nazionale e della polizia locale continuano a commettere gravi violazioni dei diritti umani contro i cittadini del paese. Sono queste le conclusioni pubblicate oggi dalla Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite (Coib) nel suo ultimo rapporto, nel quale i commissari sottolineano l'esistenza nel paese di un "clima di paura e di intimidazione" nei confronti degli oppositori al partito al potere, la coalizione Cndd-Fdd. Il rapporto punta il dito in modo particolare contro i membri della lega giovanile del servizio di intelligence nazionale, "Imbonerakure", che accusa di aver commesso omicidi, sequestri di persona, arresti e detenzioni arbitrarie, atti di tortura e abusi contro membri dell'opposizione politica attuali o presunti. La Commissione ritiene che questa violenza allarmante sia alimentata dalla diffusa impunità che prevale in Burundi. "Oggi in Burundi è estremamente pericoloso esprimere critiche", ha detto il presidente della Coib, Doudou Diène, mentre il commissario Lucy ha evidenziato come "la repressione di tali voci è ciò che consente al paese di mostrare una calma illusoria, basata sul terrore, come provano le gravissime violazioni dei diritti umani che abbiamo documentato”. (segue) (Res)