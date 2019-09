Burundi: Commissione d'inchiesta Onu denuncia ancora gravi violazioni diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la chiusura dell'ufficio dell'Alto commissario Onu per i diritti umani, lo scorso mese di marzo, la Commissione Coib è attualmente l'unico meccanismo internazionale indipendente che indaga sulle violazioni dei diritti umani e sugli abusi commessi in Burundi. Nel rapporto i commissari chiedono al governo di Gitega di porre fine alle violazioni dei diritti umani commesse da agenti dello Stato e di Imbonerakure, e sottolineano l'urgente necessità di attuare misure per prevenire il deterioramento della situazione dei diritti umani in vista delle elezioni generali del 2020. La Commissione sottolinea che la situazione in Burundi deve essere seguita con la massima vigilanza dalla comunità internazionale.I risultati del rapporto Coib si basano su oltre 1.200 dichiarazioni di vittime, testimoni e presunti autori di violazioni dei diritti umani, e di altre fonti raccolte nel corso di tre anni di indagini. I commissari sottolineano infine che il governo del Burundi ha quest'anno nuovamente rifiutato qualsiasi cooperazione con la Commissione, nonostante le ripetute richieste e iniziative avanzate. Coib presenterà il rapporto al Consiglio per i diritti umani il prossimo 17 settembre 2019 a Ginevra. (Res)