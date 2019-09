Milano: non si ferma ad alt e fa frontale con volante Polizia, arrestato

- Non si è fermato a un controllo della Polizia e dopo un breve inseguimento ha fatto un frontale con una volante. Per questo motivo un 23enne marocchino con precedenti è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Intorno alle 4 il giovane nordafricano è scappato a bordo di un'Opel Astra, sottoposta a fermo amministrativo, a una pattuglia in via dei Panigarola, zona Corvetto, per poi imboccare contromano via Piazzetta dove ha centrato un'altra volante che era arrivata in zona in ausilio della prima. Il 23enne dopo lo scontro ha tentato di fuggire a piedi ma è stato subito bloccato. I due agenti coinvolti nell'incidente sono andati in codice verde al Policlinico dove hanno ricevuto una prognosi di 5 giorni per le contusioni subite. (Rem)