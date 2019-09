Speciale energia: Russia-India, firmato accordo per forniture Gnl a Nuova Delhi

- La compagnia energetica russa Novatek ha firmato un accordo con l’indiana H-Energy Global Ltd per rafforzare la cooperazione nel quadro delle forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) all’India. Lo si apprende grazie a una nota diffusa dall’azienda russa, in cui si aggiunge che le due compagnie si adopereranno per rafforzare gli investimenti reciproci e creare una joint venture per la fornitura di Gnl dall’India al Bangladesh. “Novatek e H-Energy Global Ltd hanno firmato un memorandum d’intesa a margine del Forum economico orientale, per avviare una cooperazione di lungo termine nel quadro delle forniture di gas naturale russo all’India”, si legge nel documento. (Rum)