Speciale energia: Brasile, Petrobras vince premio per sviluppo tecnologia di estrazione petrolio pre-sal

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha vinto il premio per le innovazioni nel comparto petrolifero dalla brasiliana Offshore technology conference (Otc Brasile). Il riconoscimento è stato assegnato per l'insieme di innovazioni sviluppate nei test a lungo termine (Tld) realizzati nel campo di "Bilancia" nel bacino di petrolio pre-sal di Santos. In particolare la re-iniezione del gas durante il test (Tld) è una delle cinque nuove tecnologie impiegate per consentire l'estrazione di petrolio e gas da bacini pre-sal. Queste innovazioni sono state cruciali perché la Petrobras riuscisse a raggiungere il record medio mensile di produzione in un singolo campo di estrazione offshore (Bilancia) offshore, attingendo il valore di 58.000 barili di petrolio equivalente (boe) al giorno. (Brb)