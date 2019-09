Speciale energia: Russia-India, firmato memorandum intesa per vendita Gnl

- La compagnia energetica russa Novatek ha firmato un memorandum d’intesa con l’indiana Petronet Lng per l’avviamento di un progetto per la vendita congiunta di gas naturale liquefatto (Gnl) in India. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, aggiungendo che il documento è stato firmato a margine del Forum economico orientale attualmente in corso a Vladivostok, nell’Estremo oriente russo. Stando alle informazioni diffuse, l’intesa è stata siglata alla presenza del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e del primo ministro indiano, Narendra Modi. (Rum)