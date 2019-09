Speciale energia: Iraq, Compagnia di Bassora sigla due contratti per sviluppo giacimento Majnoon

- La Compagnia petrolifera di Bassora, attiva nel sud dell’Iraq, ha siglato ieri sera due contratti per lo sviluppo del giacimento di petrolio di Majnoon. Lo riferisce la stessa azienda in un comunicato, precisando che alla cerimonia hanno preso parte il vicepremier e ministro del Petrolio, Thamer al Ghadban, e il sottosegretario per gli Affari estrattivi, Fayyad Hassan Nehmeh. Il primo contratto, dal valore di 255 milioni di dollari, è stato siglato con la Compagnia di perforazione irachena per la realizzazione di 43 nuovi pozzi. Il secondo è stato firmato con la cinese Hailong e prevede, per un totale di 54 milioni di dollari, la riabilitazione e il completamento di 80 pozzi. Entrambi gli accordi rientrano nel piano di sviluppo preparato dalla Compagnia petrolifera di Bassora per portare il giacimento di Majnoon a una produzione di 400 mila barili di petrolio al giorno entro il 2022. (Irb)