Speciale energia: Rosneft, nessun rimborso richiesto dopo estensione accordo Opec+

- La compagnia energetica russa Rosneft non ha richiesto alcun rimborso all'autorità governative a fronte della recente estensione dell’accordo Opec+ sui tagli alla produzione petrolifera siglato tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e le nazioni non aderenti al cartello. Lo ha dichiarato oggi all’agenzia di stampa “Sputnik” il ministro dell’Energia della Federazione Russa, Aleksander Novak. “Non c’è stata alcuna richiesta di rimborso”, ha detto, parlando con i giornalisti a margine del Forum economico orientale attualmente in corso a Vladivostok, nell’Estremo oriente russo. In precedenza, il presidente di Rosneft, Igor Sechin, ha dichiarato che la compagnia si sarebbe adeguata alle decisioni del cartello, ma che avrebbe eventualmente parlato con il governo di Mosca per la discussione di eventuali rimborsi a fronte delle perdite subite. (Rum)