Speciale energia: Russia-India, Putin-Modi, valutato trasporto petrolio lungo rotta Mare del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Russia e India stanno valutando la possibilità di trasportare petrolio attraverso la rotta del Mare del Nord. Lo si apprende grazie a una dichiarazione congiunta diffusa oggi al termine dell’incontro tra il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e il primo ministro indiano, Narendra Modi. “I due paesi sono determinati a rafforzare la cooperazione nei settori della prospezione geologica e dello sviluppo di giacimenti di petrolio o gas in territorio russo o indiano: a questo proposito, è stata sottolineata la necessità di rafforzare ulteriormente l’efficienza delle forniture energetiche russe all’India”, si legge nel documento, in cui si aggiunge che i due paesi hanno anche valutato un accordo di lungo periodo per l’importazione di greggio russo attraverso la rotta del Mare del Nord. “Il settore energetico e lo sviluppo del comparto nucleare a scopi civili rappresentano le principali aree della nostra cooperazione”, si legge nella dichiarazione congiunta. (Rum)