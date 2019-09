Matera: dal 13 settembre al via "Monteradio" di Rai Radio3

- Venerdì 13 settembre, alle ore 20.30, nella Cava del Sole di Matera, si esibiranno due jazzisti di fama mondiale, il sassofonista norvegese, Jan Garbarek, per la prima volta a Matera, e il percussionista Trilok Gurtu. Il concerto rientrerà nel progetto “Materadio. La festa di Rai Radio3” coprodotto per il nono anno consecutivo dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e da Rai Radio3, e organizzato in collaborazione con l’Onyx Jazz Club, vedrà sul palco il pianista e tastierista tedesco Rainer Brüninghaus, che è parte del gruppo da trent’anni, il bassista brasiliano Yuri Daniel e il percussionista indiano Trilok Gurtu. Il secondo appuntamento alla Cava del Sole, nell’ambito di Materadio, sarà sabato 14 settembre con Matà coprodotto dalla Fondazione notte della Taranta e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019. L'Orchestra popolare "La notte della Taranta", diretta dal maestro Daniele Durante, sarà composta da musicisti di pizzica e musica popolare di tutto il Salento. Non mancheranno durante la serata, hanno fatto sapere i promotori dell'evento, sorprese con ospiti internazionali. I concerti di Jan Garbarek e la Notte della Taranta, gli unici due eventi che non andranno in diretta radiofonica, saranno parte del programma di questa edizione di Materadio che si terrà dal 13 al 15 settembre con anteprima giovedì 12 settembre a Pisticci Scalo (Mt). (segue) (Ren)