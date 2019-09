Matera: dal 13 settembre al via "Monteradio" di Rai Radio3 (2)

- Presso lo spazio Essenza Lucano, coprodotto da Amaro Lucano, a Matera, alle ore 21 si esibirà la grande cantante italiana Teresa De Sio in un programma denominato “Ragione e sentimento”. Materadio, invece, inizierà venerdì, 13 settembre, alle ore 16 nell’auditorium Gervasio in piazza Sedile con un omaggio a Andrea Camilleri attraverso le parole di Roberto Nobile e Mimmo Cuticchio. Il tema di questa edizione sarà “I Sud”. Gli artisti, gli ospiti, i temi di questa edizione di Materadio sono stati per aiutare a rappresentare e capire i Sud: da Mimmo Cuticchio a Vito Mancuso, dagli storici Alessandro Vanoli e Amedeo Feniello, fino ai musicisti Rinaldo Alessandrini, Teresa De Sio, Trilok Gurtu, Jan Garbarek e Modena City Ramblers, passando per gli spettacoli di Enzo Moscato, Mario Gelardi e Pasquale Scialò e dalle riflessioni del sindacalista Aboubakar Soumahoro e di Goffredo Fofi, fino a cercare di scoprire com’è Matera vista dalla luna grazie a Samantha Cristoforetti. Programmi, interviste, dibattiti, spettacoli a cui il pubblico potrà partecipare per radio e dal vivo. (Ren)