Municipio Roma X: solidarietà e divertimento in evento sul mare con J-Ax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 11 settembre si terrà sul litorale romano "Algida Red Party", un evento che promette divertimento ma dedica anche attenzione al sociale. La manifestazione nasce infatti con l'intento di condividere momenti di gioia anche con quanti sono meno fortunati. Il municipio si trasformerà in una immensa platea dove tutti sono protagonisti. L’unico obbligo per partecipare è indossare qualcosa di rosso, il colore del cuore. Il momento clou è previsto al pontile di piazzale dei Ravennati dove, a partire dalle 16 si terrà un Deejay set. Alle 17 sono invece previsti i saluti istituzionali e a seguire la performance di J-Ax che in questa restate 2019 ha lanciato "Ostia Lido", un tormentone dedicato al mare di Roma frequentato dal cantautore rap negli anni giovanili. J-ax parteciperà anche in veste di testimonial. L'iniziativa nasce infatti a sostegno dell'Anffas a cui sarà devoluto il compenso dell’artista per favorire le attività dell’Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Nell'ambito della manifestazione è prevista l'installazione di giostre inclusive adatte a persone con disabilità (nel parco canale dello stagno di Ostia) e la donazione di due nuovissime soluzioni per favorire la socializzazione e l'inclusione anche in spiaggia nell'area del porto di Ostia (due sedie Job). E, a proposito di donazioni ecco una panchina Hi-tek con possibilità HiFi (al Pontile). Si tratta della prima panchina di questo tipo in Italia e la seconda in Europa dopo Londra. "Questo evento - afferma Andrea Grimaldi, out of home director Unilever Italia -rientra in un programma di riscoperta e vicinanza al territorio avviato già lo scorso anno, per sottolineare il legame di Algida con le comunità locali, creando momenti di condivisione e divertimento, ma anche con gesti concreti a sostegno dell'inclusione sociale”.(Com)