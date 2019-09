Roma: pubblica foto di uscite mentre è ai domiciliari e finisce in carcere

- Nonostante fosse agli arresti domiciliari continuava a uscire spensierato con gli amici e, senza curarsi delle conseguenze, pubblicava sui social network una foto ricordo delle sue serate con tanto di braccialetto elettronico alla caviglia in bella mostra. Ma i poliziotti del commissariato Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, se ne sono accorti. Dopo aver monitorato attentamente il suo profilo social ed essersi accertati che la misura a cui era sottoposto prevedeva tra le altra cose il "divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono", gli agenti hanno segnalato le violazioni all'Autorità Giudiziaria che ha emesso un'ordinanza di ripristino della misura cautelare in carcere. Misura che è stata eseguita nella giornata di eri in località Amelia (Tr) dove l'uomo dimorava presso la Comunità d'incontro.(Rer)