Armenia: presidente Sarkissian, oggi incontro con delegazione gruppo Thales

- Una delegazione del gruppo francese Thales, operante nel settore dell’aerospazio e della difesa, è arrivata in Armenia su invito del presidente del paese caucasico, Armen Sarkissian. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, ricordando che la collaborazione tra Erevan e il gruppo francese ha avuto inizio nel settembre dello scorso anno in occasione della visita ufficiale di Sarkissian in Francia. Stando alle informazioni diffuse, il presidente armeno ha visitato lo scorso novembre gli impianti di produzione del gruppo per essere aggiornato sull’attività svolta dall’azienda e valutare nuovi orizzonti di cooperazione. (Res)