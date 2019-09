Iraq: premier curdo riceve comandante coalizione a guida Usa LaCamera

- Il premier del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, ha ricevuto il comandante della task force congiunta della Coalizione internazionale a guida statunitense contro lo Stato islamico, generale Paul LaCamera, con il quale ha discusso della situazione di sicurezza nella regione. Lo riferisce il portale “Basnews”. Nel corso dell’incontro, LaCamera ha sottolineato l’importanza di uno stretto coordinamento militare tra la regione curda e le autorità federali irachene per contrastare la minaccia posta dalle cellule dello Stato islamico ancora attive. Nonostante la sconfitta dei jihadisti sul terreno, ha infatti sottolineato l’ufficiale, i problemi di sicurezza continuano a impedire il ritorno degli sfollati nelle proprie case. Barzani, da parte sua, ha evidenziato come la fragile situazione di sicurezza sia il risultato di cause di lunga data, le stesse che hanno portato all’emergere dello Stato islamico sul terreno e che ancora devono essere affrontate propriamente. Il premier curdo ha sottolineato che la stabilizzazione dell’Iraq si ripercuoterebbe positivamente sulla sicurezza dell’intera regione. Infine, Masrour Barzani ha ringraziato la coalizione a guida Usa per l’assistenza alle forze peshmerga durante le operazioni contro lo Stato islamico.(Irb)