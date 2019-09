Milano: Cagnolati (Municipio 3) su Area B, circolazione paralizzata in quartiere Feltre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Cagnolati, consigliere di municipio 3, espone in un una nota le difficoltà del traffico nella zona del quartiere Feltre: "Come già ribadito più volte è stato canalizzato tutto il traffico di chi non voglia entrare in Area B o debba svoltare in Via Monneret De Villard (provenendo dalla tangenziale) nell'ultimo tratto di Via Rombon, sotto le finestre dei palazzi esistenti e, non felici di questa soluzione, si è provveduto ad allargare il marciapiede eliminando ulteriori posti auto utilizzati dai residenti nonché diminuendo il calibro della carreggiata rendendo più difficoltoso il transito per autobus, pullman e autoveicoli in generale. Questa mattina la situazione era: circolazione paralizzata, 3 autobus che non riescono a svoltare e tutto per la presenza di una sola auto in sosta vietata". "Trovo che tutto questo sia assurdo, le proposte ricevute in commissione dai cittadini, che avrebbero reso meno impattante il progetto, non sono state attuate così come le altre soluzioni proposte (creazione di una rotonda in Monneret de Villard / Rolle - utilizzo incrocio Via Crescenzago sempre con rotonda - utilizzo P.zza Monte Titano - utilizzo sottopasso di Via Canelli) - conclude Cagnolati - Proprio per questo ho presentato un documento per chiedere di ripristinare i parcheggi eliminati nonché modificare la disciplina della sosta "modificandola da in linea a lisca di pesce" all'interno di tutto il quartiere, laddove consentito dalla larghezza dei marciapiedi o della sede stradale, senza impattare sulle aree verdi caratterizzanti questo luogo e che venga modificato ulteriormente questo progetto eliminando gli allargamenti che sono stati realizzati favorendo il deflusso dei veicoli e la circolazione stradale, cosa che questo provvedimento sembra proprio ostacolare". (com)