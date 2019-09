Cina: neo ambasciatore a Nuova Delhi, grande importanza a relazioni con l'India

Il governo cinese attribuisce grande importanza alle sue relazioni con l'India, che sono una componente fondamentale della politica estera di Pechino. Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese in India, Sun Weidong, durante un incontro di benvenuto organizzato in occasione del suo insediamento a Nuova Delhi. Sun ha affermato che le due parti in futuro potrebbero promuovere lo sviluppo di relazioni bilaterali da quattro dimensioni, vale a dire "guidare, trasmettere, modellare e integrare". Per Sun "guidare" significa rendere il secondo vertice informale un successo evidenziando la guida dei due leader mentre "trasmettere" si riferisce alla trasmissione del consenso dei leader a tutti i livelli e alla sua traduzione in tangibile cooperazione e risultati. Secondo il diplomatico, "modellare" significa invece andare oltre il modo di gestire le differenze, modellare le relazioni bilaterali e accumulare slancio positivo; per "integrare" si intende rafforzare gli scambi e la cooperazione, promuovere la convergenza degli interessi e raggiungere uno sviluppo comune.