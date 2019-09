Cina: neo ambasciatore a Nuova Delhi, grande importanza a relazioni con l'India (2)

- "L'ascesa delle economie emergenti rappresentate da Cina e India ha cambiato il panorama internazionale e aumentato la rappresentanza e la voce dei paesi in via di sviluppo negli affari internazionali", ha aggiunto Sun. "La Cina si sta impegnando per i suoi "due obiettivi centenari" mentre l'India sta lavorando all'obiettivo di costruire una "nuova India", quindi i due paesi dovrebbero imparare e aiutarsi a vicenda per realizzare una cooperazione vincente e uno sviluppo comune", ha poi aggiunto il neo ambasciatore. "Credo che la Cina e l'India abbiano la visione e la capacità di trovare la strada dello sviluppo congiunto e della cooperazione win-win tra i principali paesi emergenti", ha detto Sun. Il nuovo ambasciatore cinese ha dichiarato che in occasione del 70mo anniversario dei legami diplomatici Cina-India, è pronto a lavorare con indiani di ogni ceto sociale per attuare il consenso raggiunto dai due leader, concentrarsi sulla cooperazione, cercare uno sviluppo comune ed elevare le relazioni fra i due paesi a un nuovo livello. In qualità di nuovo ambasciatore cinese in India, Sun Weidong ha presentato la sua lettera di credito al presidente indiano Ram Nath Kovind la scorsa settimana. (Cip)