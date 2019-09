Sudafrica: presidente zambiano Lungu chiede "misure urgenti" contro violenze xenofobe

- Il presidente dello Zambia, Edgar Lungu, ha condannato gli attacchi xenofobi che si sono verificati nei giorni scorsi a Johannesburg e Pretoria, in Sudafrica. In un messaggio pubblicato su Facebook, Lungu ha auspicato l'adozione di "misure urgenti" da parte del governo sudafricano e di quelli regionali per mettere fine a simili attacchi e ha chiesto "a tutti gli zambiani di mantenere la calma e disimpegnarsi da atti di violenza", sia in Zambia che all'estero. L'appello del capo dello Stato giunge dopo che, questa mattina, diversi manifestanti hanno fatto irruzione a Lusaka, capitale dello Zambia, in un supermercato di proprietà sudafricana per protestare. In Nigeria la polizia ha da parte sua rafforzato la sicurezza al di fuori delle aziende di proprietà sudafricana nella capitale Abuja: fra i possibili obiettivi delle proteste anche la compagnia delle telecomunicazioni sudafricana Mtn, che ad Abuja ha una filiale: è notizia di oggi che l'azienda ha annunciato la chiusura di tutte le sue sedi in Nigeria. In segno di contestazione contro le violenze la lega calcistica zambiana, Faz, ha annullato l'amichevole contro il Sudafrica prevista sabato prossimo. (segue) (Res)