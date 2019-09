Sudafrica: presidente zambiano Lungu chiede "misure urgenti" contro violenze xenofobe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 80 persone sono state arrestate in Sudafrica e cinque altre sono morte in seguito alle violenze di impronta xenofoba scoppiate di recente nel paese. Le violenze sono state condannate ieri dal presidente sudafricano Cyril Rampahosa, che in un messaggio pubblicato su Twitter ne ha chiesto l’immediata cessazione, sottolineando che si tratta di “fatti negativi” per il paese. Per Ramaphosa “non ci può essere alcuna giustificazione valida che spinga un sudafricano ad attaccare persone di altri paesi e, qualunque sia la ragione del loro rancore, devono esternarlo in modo democratico”. Il capo dello Stato ha ribadito la sua condanna delle violenze e annunciato di aver convocato i ministri in carica della sicurezza per "garantire di tenere sott'occhio questi atti di violenza e trovare il modo di fermarli”. Per i sudafricani, ha concluso Ramaphosa, “è inaccettabile non dare il benvenuto agli altri africani: la gente del nostro paese vuole vivere in armonia”. (segue) (Res)