Sudafrica: presidente zambiano Lungu chiede "misure urgenti" contro violenze xenofobe (3)

- Il ministro degli Esteri della Nigeria, Geoffrey Onyeama, ha da parte sua convocato l'ambasciatore del Sudafrica ad Abuja, Bobby Moroe, qualificando come “disgustosi e deplorevoli” gli attacchi avvenuti contro i cittadini nigeriani in Sudafrica. In una dichiarazione diffusa sempre ieri, l’ambasciata nigeriana in Sudafrica ha inoltre definito la situazione nel paese come “caotica" e ha invitato i nigeriani a farsi avanti per riferire la loro versione dei fatti, mentre il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha chiesto che l’ambasciatore nigeriano a Pretoria incontri la sua controparte sudafricana per “esprimergli il disappunto della Nigeria per il trattamento dei suoi cittadini e la messa in pericolo delle loro vite e delle loro proprietà”. I dimostranti sono scesi in strada per protestare contro l’alto tasso di disoccupazione, la diffusa povertà e le disparità di reddito nel paese, saccheggiando negozi e dando alle fiamme edifici e veicoli. Nel tentativo di reprimere i disordini i manifestanti, la polizia ha sparato gas lacrimogeni, proiettili di gomma e granate stordenti. Nel frattempo i governi e le rappresentanze diplomatiche di diversi paesi africani hanno rivolto un appello ai loro cittadini affinché stiano alla larga dalle tensioni. (segue) (Res)