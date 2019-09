Sudafrica: presidente zambiano Lungu chiede "misure urgenti" contro violenze xenofobe (4)

- In una nota ripresa dall’emittente “Fana”, l’ambasciata etiope ad Abuja ha invitato i suoi connazionali a chiudere le loro attività, consigliando loro di “prendere le distanze da qualsiasi focolaio di tensione” e di non indossare gioielli costosi, mentre il ministero dei Trasporti dello Zambia ha messo in guardia i camionisti ad “evitare di viaggiare in Sudafrica fino a quando la situazione della sicurezza non migliorerà”. Intanto il ministro sudafricano della Polizia, Bheki Cele, ha dichiarato che le violenze non vanno attribuite alla xenofobia diffusa nel paese, quanto alla criminalità comune. “La xenofobia viene usata come pretesto”, ha dichiarato il ministro alla stampa dopo aver visitato il distretto degli affari di Johannesburg, dove si è verificata la maggior parte dei disordini. “Non c’è nulla che abbia scatenato forme di conflitto tra i sudafricani e i cittadini stranieri”, ha aggiunto. Già la scorsa settimana centinaia di manifestanti erano scesi in piazza nella capitale amministrativa Pretoria dando fuoco ad edifici, saccheggiando attività commerciali per lo più straniere e scontrandosi con la polizia, che aveva sparato proiettili di gomma per disperdere la folla. Le violenze di natura xenofoba, o presunta tale, non sono nuove in Sudafrica. Nel 2015 sette persone furono uccise in una violenta ondata di attacchi avvenuta contro gli immigrati stranieri nel paese. (Res)