Difesa: consorzio EuroDass riceve contratto da Bae Systems per sviluppo sistema Praetorian Dass su Typhoon

- Leonardo, per conto del consorzio EuroDass, ha ricevuto un contratto da Bae Systems che porterà il consorzio a sviluppare il futuro del sistema Dass Praetorian del caccia Eurofighter Typhoon. Lo riferisce un comunicato stampa del gruppo Elettronica. Il programma "Praetorian Long Term Evolution (Lte)" costituirà la base per il futuro lavoro di sviluppo che assicurerà al sistema di Electronic Warfare del Typhoon di rimanere uno dei più avanzati nel mondo anche per i prossimi decenni. Il contratto in questione è parte del generale programma Eurofighter Typhoon Lte, che punta a identificare il complesso di miglioramenti tecnologici sull'infrastruttura e propulsione del sistema d'armamento del Typhoon. Il sistema Praetorian Dass è fornito dal consorzio EuroDass, che comprende Leonardo, Elettronica, Indra e Hensoldt.(Com)