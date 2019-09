Imprese: Space Engineering diventa Airbus Italia S.p.A.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all'approvazione da parte degli azionisti e alla registrazione presso la Camera di Commercio, Space Engineering, società italiana interamente controllata da Airbus e operante nell'ambito delle attività spaziali, ha cambiato ufficialmente nome in Airbus Italia S.p.A., adottando inoltre per la propria visual identity il logo Airbus. Lo riferisce Airbus con un comunicato. "Il cambio di nome annunciato oggi non solo segnala un consolidamento della presenza del Gruppo Airbus in Italia, ma rafforza anche il senso di appartenenza dei nostri dipendenti e ci offre nuove opportunità di crescita in Italia e a livello internazionale", ha dichiarato Serafino D'Angelantonio presidente e amministratore delegato di Airbus Italia. "Il nostro team altamente qualificato di 120 persone rimarrà concentrato sullo sviluppo di soluzioni e tecnologie all'avanguardia dalla nostra sede di Roma". (segue) (Com)