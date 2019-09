Governo: Ciarambino (M5s), ora portiamo a compimento nostro progetto per il Paese e la Campania

- "E ora torniamo a rimboccarci le maniche. La stragrande maggioranza dei nostri iscritti ha voluto che il M5S restasse al Governo dell'Italia e questa sarà la garanzia perché si lavori per il bene degli italiani e solo per quello. Tante cose abbiamo realizzato. Tante ancora possiamo e dobbiamo realizzarne. C'è un popolo che aspetta che portiamo a compimento la più bella idea di Paese che sia mai stata immaginata". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo regionale campano del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. "Sarà difficile – ha proseguito Ciarambino - dovremo tenere gli occhi ben aperti, senza mai abbassare la guardia. Sappiamo di poter contare su una comunità straordinaria che non ha mai smesso di aver fiducia nel nostro progetto. E che oggi ha dato una delle più belle prove di democrazia nella storia di questo Paese”. “Ci aspettano tante sfide. Per l'Italia. Per la Campania. Per la nostra terra", ha concluso. (Ren)