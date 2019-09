Ue: Eurostat, nel 2016 spesa sanitaria pari a 9,9 per cento Pil, Italia a 8,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Unione europea, nel 2016, la spesa sanitaria è stata pari al 9,9 per cento del Prodotto interno lordo (Pil); in Italia è stata pari all'8,9 per cento del Pil. Queste le statistiche più recenti sulla spesa sanitaria pubblicate da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue. La spesa sanitaria corrente più elevata si è avuta in Francia, dove era equivalente all'11,5 per cento del Pil. Gli altri rapporti più alti sono stati registrati in Germania (11,1 per cento) e Svezia (11 per cento). Al contrario, la spesa sanitaria rappresentava meno del 7,5 per cento del Pil in 12 Stati membri, con la Romania che ha registrato il rapporto più basso (5 per cento). Sebbene il Lussemburgo abbia il secondo rapporto più basso tra spesa sanitaria e Pil, questo riflette l'alto livello del Pil nel paese. (Beb)