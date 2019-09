Governo: Mollicone (Fd’I), da Pd-M5s contentino su Roma e politiche insufficienti su cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella bozza di programma del governo Pd-M5s “la politica per Roma Capitale è relegata all'ultimo punto: le due righe in cui si vuole far diventare la Capitale più vivile e sostenibile, nonché più attraente. Un evidente contentino per Raggi, che ha reso la Capitale invivibile e non attrattiva”. È quanto dichiara in una nota Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia che siede in commissione Cultura. Mollicone aggiunge che "Fratelli d'Italia ha una visione più ambiziosa per Roma. Roma, per il suo status e per i flussi turistici, necessita di fondi e poteri speciali, alla pari di altre capitali europee”. E conclude: “La bozza di programma del governo Pd-M5s è inaccettabile sotto ogni punto di vista. Ventisei punti scritti in maniera vaga e poco convincente con indicazioni di massima, fra cui manca anche la realizzazione della pace nel mondo. Zero critiche a regole e istituzioni europee. Manca una chiara politica in ambito culturale, inserita alla bene e meglio in un punto sul turismo. E' inaccettabile che un governo italiano non espliciti la propria politica sui beni culturali, sul teatro, sul cinema e gli altri settori chiave della cultura e dello spettacolo italiani”.(Com)