Ue: Lagarde, riforme strutturali ancora incomplete in molti paesi

- In molti paesi ue le riforme strutturali sono una "missione non compiuta". Lo ha detto la candidata alla presidenza della Banca centrale europea, Christine Lagarde, nella sua audizione presso la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo che dovrà votare sulla sua conferma. "In molti paesi le riforme strutturali sono una missione incompiuta", ha detto. "Chiaramente i paesi che non hanno spazio fiscale oggi devono ripensare la loro miscela fiscale per aiutare la crescita e usare lo strumento delle riforme strutturali in questo momento che abbiamo un po' di crescita", ha aggiunto. Secondo Lagarde, inoltre, ci sono paesi dotati di spazio fiscale. "Non c'è molto spazio, ma c'è spazio che può essere usato in termini di politica fiscale", ha spiegato. (Beb)