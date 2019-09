Municipio Roma X: venerdì al via "Una lettura al parco per grandi e piccini"

- Ultimo appuntamento con le iniziative dell'estate lidense inserite nel bando municipale "Ostiadamare". L'associazione culturale di promozione sociale "Ars in Urbe" tra i vincitori dello stesso bando, propone "Una lettura al Parco" che avrà luogo in quattro tranche: venerdì 6, sabato 7, venerdì 13 e sabato 14 settembre dalle 19 alle 20 al parco Pasolini, in via dell'Idroscalo, 170. L'iniziativa, con la quale si intende avvicinare il pubblico più giovane alla lettura, sarà divisa in due momenti: uno dedicato ai più piccoli in età compresa tra i 3 ed i 10 anni e l'altro dedicato ai più grandi, dagli 11 ai...99 anni. Ad animare le letture, due attori, Marina Pedinotti ed Andrea Meloni, supportati dal musicista Gabriele Siracusa. L'evento, completamente gratuito, vede in qualità di responsabile del progetto, Benvenuta Laura ed è patrocinato dal Municipio X. (Com)