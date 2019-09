Governo: ultimi nodi da sciogliere su Mit e Mise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trovata la quadra sul programma con M5s, Pd e Leu, il premier incaricato Giuseppe Conte dovrà sciogliere gli ultimi nodi sulla squadra e poi andrà al Quirinale per sciogliere la riserva. A quanto si apprende, in queste ore la partita principale si starebbe giocando per il ministero dello Sviluppo economico (Mise) e per quello delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit). A quanto si apprende da fonti parlamentari, i Cinque stelle non avrebbero nessuna intenzione di rinunciare al Mit, che per loro è un ministero identitario, dal momento che è quello che si occupa delle concessioni autostradali, della Tav e della Gronda, tutte battaglie storiche del Movimento. E il nome indicato dai grillini sarebbe quello di Stefano Patuanelli, l’attuale capogruppo al Senato. Se il M5s riuscirà ad incassare il Mit, allora a quel punto sarebbe disponibile a lasciare tutto il pacchetto economico al Pd, che al Mise piazzerebbe la vicesegretaria Paola De Micheli e all’Economia Roberto Gualtieri, l’attuale presidente della commissione per i Problemi economici e monetari del parlamento europeo. Un nome quest’ultimo che, come fanno notare in ambienti del Pd, piace ai mercati e che faciliterebbe il dialogo con le cancellerie europee.(Rer)