Lavoro: Calabria (Fi), bene Bonomi, si punti sui giovani

- La deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria commenta in una nota le dichiarazioni del presidente di Assolombarda: "È del tutto condivisibile la proposta di Carlo Bonomi per un patto tra imprese, sindacati e governo con l’obiettivo di assicurare ai giovani un salario più alto all’ingresso in azienda". "Si tratta - prosegue Calabria - di un’idea perfettamente compatibile con quel ventaglio di proposte che Forza Italia ha da tempo elaborato per garantire la piena inclusione sociale degli under 35: dalla detassazione della formazione post universitaria sino a un maggior raccordo tra universo produttivo ed Atenei per favorire l’autoimprenditorialità. Difficile, però, che tutto questo possa realizzarsi con il governo che sta per nascere, una compagine che fa dell’assistenzialismo uno strumento di consenso elettorale antitetico al valore del lavoro”, conclude. (com)