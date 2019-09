Municipio Roma XIV: Carlo Pietropaoli nuovo coordinatore di Forza Italia per il territorio

- Carlo Pietropaoli è stato nominato coordinatore di Forza Italia per il XIV municipio di Roma, dove è già stato vicepresidente. Pietropaoli, spiega una nota, è una figura storica del partito dai tempi della fondazione del ’94 ed è da sempre stato protagonista di una politica attiva sul territorio assieme al consigliere Davide Bordoni e al presidente Antonio Tajani. Nel corso della riunione di ieri del coordinamento municipale, Pietropaoli ha sottolineato l'importanza strategica del territorio per l'intera città di Roma e precisato che Forza Italia ha un ruolo prim'ordine all'interno del centrodestra. "Porterò la mia esperienza politica – ha dichiarato Pietropaoli - vissuta negli ultimi 30 anni sul territorio, maturata anche come amministratore, per dar peso alle istanze di un municipio in cui le problematiche sono tante e piuttosto rilevanti”. “Ho accettato questo incarico rinnovando il mio impegno sotto la nostra grande bandiera di Forza Italia”, ha concluso. Il coordinatore di Forza Italia Davide Bordoni ha commentato: “Con l'ufficializzazione di questa si continua a lavorare per la Capitale con chi, come Pietropaoli, ha sempre dimostrato affidabilità politica, lealtà e capacità organizzativa”.(Com)