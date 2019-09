Polonia: Pgnig non firmerà nuovo contratto con Gazprom dopo il 2022

- La compagnia energetica polacca Pgnig non firmerà un contratto con Gazprom per l'acquisto di gas dopo la scadenza del contratto attuale nel 2022. Lo ha rivelato il presidente della società, Piotr Wozniak, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Cambieranno molte cose nel 2022. Il contratto Yamal scadrà e non sottoscriveremo un nuovo accordo con il nostro partner russo, Gazprom", ha dichiarato Wozniak, ospite del 29mo Forum economico di Krynica. (Vap)