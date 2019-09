Aerospazio: Space Engineering diventa Airbus Italia spa, cambio razionalizza e consolida proprie attività in Italia (2)

- Interamente controllata da Airbus Defence and Space dal 2015, Space Engineering è una società italiana leader nel settore, con 30 anni di esperienza nelle tecnologie spaziali. Parte integrante di Airbus Space Systems la società opera nel settore delle telecomunicazioni satellitari, sviluppa applicazioni per l'Internet of Things (IoT), terminali mobili per applicazioni aeree, ferroviarie e terrestri, componenti Rf e modem di terra. Nel corso degli ultimi anni l'azienda italiana si è evoluta, diventando un soggetto industriale in grado di progettare e sviluppare i propri prodotti e partecipare a grandi programmi spaziali di portata nazionale e internazionale. Space Engineering detiene inoltre un numero significativo di brevetti internazionali relativi ad antenne, radar, software scientifici ed elaborazione del segnale digitale. Completano le attività dell'azienda le competenze in 'Payload Engineering' e 'Assembly, Integration and Test'. (segue) (Com)