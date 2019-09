Aerospazio: Space Engineering diventa Airbus Italia spa, cambio razionalizza e consolida proprie attività in Italia (3)

- La struttura 'Assembly, Integration and Test' di Airbus Italia si trova a Roma, nel quartiere Tiburtino, ed è dedicata alla convalida e alla qualifica di componenti, apparecchiature e sottosistemi di bordo e di terra per applicazioni spaziali (antenne, ripetitori, apparecchiature di banda base). L'impianto, che si estende su 1.200 mq, comprende: camera anecoica 12 x 8 x 7 m per test fino a 50 GHz; camera climatica per prove nell'intervallo da -75° a 180° C; camera a vuoto termico per prove nell'intervallo da 160° a 180° C; camera pulita di 250 mq Iso-8; apparecchiature per i test adatte per misurazioni fino a 70 GHz; motion & attitude simulator per terminali mobili; laboratori digitali, Rf e meccanici. A partire del 1989 l'azienda è stata coinvolta in programmi spaziali di primaria importanza, tra i quali: Meteosat Sg, Radarsat-2, Galileo, satelliti per telecomunicazioni per Eutelsat e Astra, Cosmo-SkyMed, Alphasat, Eutelsat Quantum e satelliti Edrs SpaceDataHighWay". (Com)