Kenya-Somalia: fonti stampa, Mogadiscio rifiuta mediazione Ua in disputa marittima

- La Somalia ha rifiutato l'ultima richiesta da parte del Kenya di ritirare o rinviare il caso relativo alla disputa marittima presso la Corte internazionale di giustizia (Icj) dell’Aja per consentire un meccanismo guidato dall'Unione africana per una soluzione alternativa. È quanto rivelato dal quotidiano keniota “Daily Nation”, citando fonti diplomatiche secondo cui il rifiuto è avvenuto nell'ultima settimana di agosto dopo che la diplomazia keniota ha scritto all'Ua cercando una sponda da parte del Consiglio di pace e sicurezza Ua nel tentativo di convincere le autorità di Mogadiscio ad accettare la proposta, tuttavia il ministro degli Esteri somalo Ahmed Isse Awad ha respinto la richiesta e ha rifiutato la partecipazione della Somalia a una riunione inizialmente prevista per lo scorso 22 agosto. “La Somalia si è impegnata a rispettare la sentenza della Corte internazionale di giustizia, qualunque sia l'esito. Pertanto, il governo della Somalia si rammarica di informare la Commissione che non sarebbe opportuno accettare l'invito della Commissione a partecipare alla riunione del Consiglio di pace e sicurezza, dal momento che la questione è attualmente pendente dinanzi all'Icj”, ha affermato Awad in una nota inviata il 21 agosto al presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki, citata dal “Daily Nation”. (segue) (Res)