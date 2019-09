Kenya-Somalia: fonti stampa, Mogadiscio rifiuta mediazione Ua in disputa marittima (3)

- Il provvedimento vieta inoltre ai residenti che vivono nelle aree di confine di svolgere qualsiasi commercio transfrontaliero e chi contravverrà alla direttiva perderà il suo permesso di lavoro e sarà arrestati. Il provvedimento giunge dopo che le autorità di Nairobi hanno messo al bando le attività di pesca al largo della costa al confine con la Somalia, sostenendo che il commercio illegale, compresi i beni contraffatti, e il traffico di esseri umani e droghe sia in aumento nella regione. Seppure giustificata da ragioni di sicurezza, la misura è stata adottato nel mezzo della disputa marittima che da anni vede contrapposti i governi di Nairobi e Mogadiscio, e che negli ultimi mesi ha conosciuto un’escalation negativa sfociata in una crisi diplomatica. Sempre a giugno, infatti, il governo keniota ha stilato un elenco di 66 funzionari somali ai quali sarà vietato entrare nel paese. Benché i due paesi abbiano ristabilito ufficialmente le relazioni diplomatiche lo scorso mese di marzo, i rapporti restano tesi per le reciproche rivendicazioni sui giacimenti petroliferi offshore presenti nell'area marittima contesa. (Res)