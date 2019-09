India-Pakistan: Corridoio di Kartarpur, terzo incontro tra delegazioni di governo

- Si è svolto oggi ad Attari, nel Punjab indiano, il terzo incontro tra le delegazioni di India e Pakistan sul Corridoio di Kartarpur, il passaggio transfrontaliero concepito per unire due luoghi sacri del sikhismo. All’ordine del giorno il perfezionamento della bozza di accordo per l’operatività del transito. Muhammad Faisal, portavoce del ministero degli Esteri pakistano e capodelegazione, ha dichiarato alla stampa che l’incontro si è svolto in un clima positivo e ha ribadito l’impegno del governo di Islamabad ad aprire la sua parte dell’opera a novembre. È stato il terzo incontro tra delegati di governo, dopo quelli di marzo e luglio. La scorsa settimana, il 30 agosto, si sono riuniti i tecnici, nel cosiddetto “Punto zero”. Le due riunioni sono state convocate nonostante l’ulteriore deterioramento delle relazioni bilaterali seguito alla recente decisione di Nuova Delhi di revocare lo status speciale che finora ha garantito larga autonomia allo Stato indiano di Jammu e Kashmir. Il Corridoio è l’unico tema di confronto tra i due paesi, che non hanno un dialogo strutturato da oltre dieci anni, a causa del conflitto del Kashmir, risalente al 1947. (segue) (Inn)