India-Pakistan: Corridoio di Kartarpur, terzo incontro tra delegazioni di governo (3)

- Prima di oggi si sono svolti due incontri tra delegazioni di governo, sui due lati della frontiera Wagah-Attari, uno il 14 marzo e uno il 14 luglio; tra il primo e il secondo ci sono state anche altre due riunione tecniche. È stato discusso lo stato dell’arte delle infrastrutture e sono stati fatti passi avanti sulla bozza di accordo. Il Pakistan ha accolto parte delle richieste indiane, in particolare quella sull’ingresso al santuario Sahib Gurudwara senza visto per i titolari di passaporto indiano, anche residenti all’estero, sette giorni a settimana, da soli o in gruppi, a cinquemila pellegrini al giorno. Il Pakistan, inoltre, ha assicurato che non consentirà alcuna attività anti-indiana lungo il Corridoio, con particolare riferimento a quella del movimento separatista che si batte per una patria sikh denominata Khalistan. (segue) (Inn)